中国债市动态：现券收益率及IRS均反弹，正回购未减量推升谨慎预期

路透上海3月18日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)均上行，国债期货亦下跌。交易员指出，面对本周公开市场正回购到期量回落，央行今日正回购操作量仍持稳在1,000亿元人民币，引发机构对未来资金收紧预期明显升温，卖盘增多，现券成交偏淡。

“现券收益率上了，IRS上的更多，(IRS)各个期限上了有10个点(bp)左右，” 上海一商业银行交易员称。

他认为，今日央行正回购操作量虽然和上周二持平，但本周到期量偏少，直接推升谨慎预期，且考虑外汇占款增速的下降，随着一季度末渐渐来临，机构担忧未来资金收紧是大概率事件。

本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。央行今日1,000亿元28天期正回购中标利率仍持平在4.0%；而上周二和周四均各进行了1,000亿元28天正回购，但当周净回笼规模缩减至400亿元。

“如果周四(正回购)再发1,000亿，那本周回笼量就很大了，要超过1,000亿了，而且外汇占款增速也放慢了，3月可能都不一定为正了，资金最宽松的阶段过去了，”他称。

路透根据中国央行周二公布的数据计算，2月全部金融机构新增外汇占款1,282亿元，创五个月新低，亦明显低于前月的4,374亿元。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

上海一券商交易员还提到，现券成交清淡，国债交投不旺，金融债中仅国开行债成交相对活跃，长端收益率上行幅度略大，“一级(国开行新债)招的也就一般，二级given(卖盘)也比较多，长端收益率上了有5个bp左右。”

国开行 早间增发的福娃债中，一年、三年及五年收益率均接近预期，但七年及10年收益率略偏高。

二级市场上，剩余期限约6.83年的国开行固息债140203券最新成交 在5.5100%，上日尾盘为5.45%。

资金市场上，中银行间市场主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。