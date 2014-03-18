中国债市动态：现券收益率及IRS均反弹，正回购未减量推升谨慎预期

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透上海3月18日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)均上行，国债期货亦下跌。交易员指出，面对本周公开市场正回购到期量回落，央行今日正回购操作量仍持稳在1,000亿元人民币，引发机构对未来资金收紧预期明显升温，卖盘增多，现券成交偏淡。
“现券收益率上了，IRS上的更多，(IRS)各个期限上了有10个点(bp)左右，” 上海一商业银行交易员称。
他认为，今日央行正回购操作量虽然和上周二持平，但本周到期量偏少，直接推升谨慎预期，且考虑外汇占款增速的下降，随着一季度末渐渐来临，机构担忧未来资金收紧是大概率事件。
本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。央行今日1,000亿元28天期正回购中标利率仍持平在4.0%；而上周二和周四均各进行了1,000亿元28天正回购，但当周净回笼规模缩减至400亿元。
“如果周四(正回购)再发1,000亿，那本周回笼量就很大了，要超过1,000亿了，而且外汇占款增速也放慢了，3月可能都不一定为正了，资金最宽松的阶段过去了，”他称。
路透根据中国央行周二公布的数据计算，2月全部金融机构新增外汇占款1,282亿元，创五个月新低，亦明显低于前月的4,374亿元。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。
上海一券商交易员还提到，现券成交清淡，国债交投不旺，金融债中仅国开行债成交相对活跃，长端收益率上行幅度略大，“一级(国开行新债)招的也就一般，二级given(卖盘)也比较多，长端收益率上了有5个bp左右。”
国开行 早间增发的福娃债中，一年、三年及五年收益率均接近预期，但七年及10年收益率略偏高。
二级市场上，剩余期限约6.83年的国开行固息债140203券最新成交 在5.5100%，上日尾盘为5.45%。
资金市场上，中银行间市场主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.672元，较上日结算价跌0.18元，或0.19%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================