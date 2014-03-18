全球金市：技术分析师警告称金价大涨过后恐会重拾跌势

《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
汇丰技术分析主管Murray Gunn表示，艾略特波浪技术分析显示从此处还有少许创新高的空间，之后则会跌向每盎司1,000美元水准。
他表示，上周升破10月高位，增加了从2013年中开始的修正结束之前金价水平稍稍再高的可能性。
金价在跌破长期支撑位每盎司1,525美元后，去年急剧崩跌。在该支撑位弃守后，不到三天内就跌了逾200美元，去年全年下跌了28%。
分析师表示，尽管2月初以来金价上涨逾10%，但动能指标尚未显示市场呈现超买。这意味着短期内上涨走势不变。
分析师表示，金价的14日相对强弱指标为69.4，仍略低于表明超买的70水准，其他指标看来也没有升势过度的情况。
短期内，1,400水准料将是近期阻力，不过，该整数水准是一大心理关卡。
“我们见到高点更高，低点更低，技术上是处于多头趋势，”巴克莱资本技术分析师Lynnden Branigan表示。
“在约1,400时，大家或许会打算减码一些，但我认为还有测试去年8月高位的空间，因此目标位锁定1,434区域。”
ScotiaMocatta技术分析师们表示，从2012年10月到2013年6月的长期上涨趋势的38.2%回档位在1,416美元，在该水准也可能得谨慎三思。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 高琦/李婷仪)
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================