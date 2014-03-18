全球金市：技术分析师警告称金价大涨过后恐会重拾跌势

汇丰技术分析主管Murray Gunn表示，艾略特波浪技术分析显示从此处还有少许创新高的空间，之后则会跌向每盎司1,000美元水准。

他表示，上周升破10月高位，增加了从2013年中开始的修正结束之前金价水平稍稍再高的可能性。

金价在跌破长期支撑位每盎司1,525美元后，去年急剧崩跌。在该支撑位弃守后，不到三天内就跌了逾200美元，去年全年下跌了28%。

分析师表示，尽管2月初以来金价上涨逾10%，但动能指标尚未显示市场呈现超买。这意味着短期内上涨走势不变。

分析师表示，金价的14日相对强弱指标为69.4，仍略低于表明超买的70水准，其他指标看来也没有升势过度的情况。

短期内，1,400水准料将是近期阻力，不过，该整数水准是一大心理关卡。

“我们见到高点更高，低点更低，技术上是处于多头趋势，”巴克莱资本技术分析师Lynnden Branigan表示。

“在约1,400时，大家或许会打算减码一些，但我认为还有测试去年8月高位的空间，因此目标位锁定1,434区域。”

ScotiaMocatta技术分析师们表示，从2012年10月到2013年6月的长期上涨趋势的38.2%回档位在1,416美元，在该水准也可能得谨慎三思。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 高琦/李婷仪)