《焦点》新西兰第四季GDP料增长强劲，可能促使央行进一步加息

《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
**经济增速推高通胀**
新西兰央行在上周的货币政策声明中明确表示，意识到经济成长过快的危险。
“需求增加已消化了闲置产能，通胀压力变得明显，”央行总裁惠勒表示。他上周宣布将指标利率上调25个基点至2.75%，并暗示将进一步加息。
新西兰央行的预估暗示，到2016年指标利率或升向5%。
路透在加息决定公布后进行的调查显示，新西兰央行未来几次会议将快速升息，因央行试图走在经济周期前面并控制通胀压力。
近期多项数据表现正面，包括零售销售稳定、消费者信心升至九年高位、企业信心触及20年高点、就业人数增加，以及贸易条件达到40年最高。
另外，由于全球需求强劲，乳业巨头恒天然上月将对供应商付款预估调升至纪录高点，这将进一步提高国民收入。恒天然是新西兰最大企业和出口商。
新西兰12月的年通胀率为1.6%，但央行曾表示希望通胀率锚定在2%左右，即央行1-3%目标区间的中点。
“新西兰央行有可能计划在4月和6月再分别加息25个基点，”瑞银集团高级分析师Robin Clement表示，“我们认为，数据面将要求其再加息两次--7月和9月，然后10月暂停，12月又升息，届时利率达到4.0%。”(完)
(编译 田建华/白云/王兴亚；审校 郑茵/杜明霞)
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================