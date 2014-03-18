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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 13:12 BJT

《焦点》新西兰第四季GDP料增长强劲，可能促使央行进一步加息

**经济增速推高通胀**

新西兰央行在上周的货币政策声明中明确表示，意识到经济成长过快的危险。

“需求增加已消化了闲置产能，通胀压力变得明显，”央行总裁惠勒表示。他上周宣布将指标利率上调25个基点至2.75%，并暗示将进一步加息。

新西兰央行的预估暗示，到2016年指标利率或升向5%。

路透在加息决定公布后进行的调查显示，新西兰央行未来几次会议将快速升息，因央行试图走在经济周期前面并控制通胀压力。

近期多项数据表现正面，包括零售销售稳定、消费者信心升至九年高位、企业信心触及20年高点、就业人数增加，以及贸易条件达到40年最高。

另外，由于全球需求强劲，乳业巨头恒天然上月将对供应商付款预估调升至纪录高点，这将进一步提高国民收入。恒天然是新西兰最大企业和出口商。

新西兰12月的年通胀率为1.6%，但央行曾表示希望通胀率锚定在2%左右，即央行1-3%目标区间的中点。

“新西兰央行有可能计划在4月和6月再分别加息25个基点，”瑞银集团高级分析师Robin Clement表示，“我们认为，数据面将要求其再加息两次--7月和9月，然后10月暂停，12月又升息，届时利率达到4.0%。”(完)

(编译 田建华/白云/王兴亚；审校 郑茵/杜明霞)
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