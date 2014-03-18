更新版 1-中国公开市场：单日净回笼650亿，本外币一盘棋多方式调控总量

* 央行公开市场本周二继续28天正回购操作

* 单日净回笼650亿元，资金利率应声普涨

* 通过本外币市场等多方式总量调控，引导市场利率处于合意水平

* 政策平稳基调并未改变 (新增更多评论和背景)

路透北京3月18日 - 中国人民银行公开市场本周二单日净回笼650亿元人民币，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。市场人士表示，央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控，以引导货币市场利率处于合意水平，在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥。

中国央行公告称，公开市场今日进行1,000亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于4.00%，14天正回购继续未有现身。考虑今天有350亿元的14天期正回购到期，单日净回笼650亿元。

“回笼量较上周有所增加，现在的货币市场利率偏离(正回购利率)太多了，央行的目的在于维持适量的流动性，而非偏紧，”兴业银行固定收益分析师郭草敏称。

他并称，从历史情况看，基准七天回购利率会落于同期正回购利率以上，至少会围绕在其附近，当前利率明显偏低。短期流动性有收敛的动因，一方面人民币兑美元波幅加大后走贬，或导致外汇占款进一步减少；另外，季末季节性波动因素亦存。

中国2月新增外汇占款较1月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

一公开市场一级交易商交易员亦称，客户持有美元的兴趣确有增强，不再着急结汇，相对应地，预计本月外汇占款将进一步收缩，季末因素也对流动性有扰动。个人以为央行今日回笼量偏多，但尚不至于改变资金大势，然市场情绪确有趋谨慎。

银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。[ID:ID:nL3S0MF0HA]

市场另有观点认为，一方面，央行或在外汇市场有价格引导，外汇的吸纳推动本币流动性更加宽松；另一方面，央行公开市场回笼加码，以保证市场流动性维持在一适当的量级。当然，这种观点并未发现更多支撑因素，仍待观察。

周二为汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期 早盘延续下挫走势，且盘中波动加剧，盘初一度触及6.1910元，较上日收盘价下跌129点，为逾11个月低点；中间价小幅走弱，进一步加重做空情绪。

此前面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。两周前重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；直到上周即转变为仅有28天期操作，逐渐加长回笼资金期限的意图明显。

3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场上周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 -- 780

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导