美国个股：诺亚旗下歌斐资产预计今年管理规模倍增，业务多元推进

路透上海3月18日 - 经过前两年的准备和磨合，中国诺亚财富集团 旗下歌斐资产的业务发展今年将进入快车道，旗下房地产基金、私募股权基金（PE）、二级市场基金等业务多元化推进，预计今年公司的资产管理规模将可以倍增至650-700亿元人民币。

歌斐资产是诺亚财富集团旗下的资产管理平台，拥有员工约80人，去年底管理资产规模达310亿元。公司预计今年歌斐的员工将进一步增至150人左右。

“歌斐今年将迎来新一轮发展的转折点，”歌斐资产创始人殷哲指出，公司管理团队日渐成熟，六大业务框架成型，而且近日歌斐三家公司获得私募基金管理资格，更是有助于提升公司运作效率。

中国证券投资基金业协会周一稍晚公示国内首批50家私募基金管理人名单，诺亚旗下三家公司完成登记，分别为歌斐资产管理公司、天津歌斐资产管理公司、歌斐诺宝（上海）资产管理公司。根据2月公布的私募投资基金管理相关办法，在获得基金业协会公示的私募机构可以直接作为基金管理人发行私募基金。

歌斐方面表示，在获得私募基金管理资格后，今后公司可以独立完成基金的管理功能，降低对资管和信托等通道业务依赖，可进一步提升基金表现。

歌斐以PE基金管理起步，并逐步壮大房地产基金规模，这两块业务已渐成气候。目前公司已确立PE基金、房地产基金、固定收益基金、对冲策略基金、海外投资基金和家族财富管理为公司六大业务板块。

截止去年底，公司房地产基金规模已达260亿元，是国内最大的房地产基金管理公司之一。其与中型房企阳光城 合作的一期房地产基金，在今年二季度即可提前一年实现清算，公司目前预测该基金的整体投资回报率在2倍左右。

近年来，房地产私募基金越来越受到国内房地产业及投资者的关注，越来越多的房地产基金采用有限合伙或公司制形式，独立或联合开发房地产项目，成为国内主要的房地产融资渠道之一。据研究机构清科集团预计，2011-2012年中国房地产基金市场募资近120亿美元。

歌斐资产合伙人谭文虹还表示，今年公司地产基金业务将从此前的单纯的单项目融资升级到组合管理，以及充分运用金融工具和注重资产运营。