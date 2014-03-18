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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月18日

路透伦3月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           271,750          +18,375
    锡             9,100               -5
    铅           201,675             -400
    锌           790,925           -3,475
    铝         5,227,200           -9,275
    镍           270,930             +120
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        75,760             -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据      库存分布             品种    库存数据          库存分布
 铜       MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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