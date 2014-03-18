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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 15:06 BJT

表格：德国2月批发物价较前月下降0.1%，较上年同期下降1.8%

路透柏林3月18日 - 德国联邦统计局周二公布，德国2月趸售(批发)物价较前月下降0.1%，较上年同期下降1.8%。1月分别为下降0.1%和1.7%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年2月 2014年1月 2013年2月

较上月(%) -0.1 -0.1 +0.1

较上年(%) -1.8 -1.7 +0.6

WPI(基期为2010年) 106.4 106.5 108.4 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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