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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 18:13 BJT

表格：欧元区1月贸易顺差为9亿欧元，远低于市场预估

路透布鲁塞尔3月18日 - 欧盟统计局周二公布：

* 欧元区1月贸易顺差为9亿欧元（调查预估为顺差120亿欧元，上年同期为逆差54亿欧元）

* 欧元区12月贸易顺差修正为138亿欧元(前值为顺差139亿欧元)

* 欧元区1月未经调整的出口较上年同期增长1%，进口较上年同期下降3%

欧元区 2013年1月 2014年1月 变化(%) 12年12月 13年12月 变化(%) 12年1-12月 13年1-12月 变化(%)

出口 146.3 147.7 1% 143.6 148.9 4% 1 875.1 1 890.2 1%

进口 151.7 146.8 -3% 133.9 135.2 1% 1 797.3 1 738.4 -3%

贸易收支 -5.4 0.9 9.7 13.8 77.8 151.7

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值 (完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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