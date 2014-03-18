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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 14:09 BJT

韩国汇市：韩元/美元狭幅震荡，关注FED会议及韩国央行新总裁听证

路透首尔3月18日 - 韩国韩元兑美元周二 变动不大，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议，及韩国央行总裁提名人国会听证会前，韩元在狭幅区间交投。

韩元兑美元 收报1,069.2，较周一国内收盘价1,067.4小跌0.2%。(完)

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