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债券 | 2014年 3月 18日 星期二 14:44 BJT

路透基点：伊泰集团已与银行签署398亿元人民币融资合作意向书--RLPC

路透3月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，内蒙古伊泰集团已与六家银行签署一笔398亿元人民币融资的合作意向书。

这六家银行是中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、国家开发银行、中国工商银行。

消息人士说，贷款期限可能是15年左右，这笔融资案还在等待发改委的批准。

融资所得是为了一个每年200万吨的煤制油项目，以及每年120万吨的精炼化工项目。

根据公司官网，内蒙古伊泰集团主要制造及销售煤炭。集团相关事业包括煤制油项目、铁路运输及地产开发。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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