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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 15:00 BJT

台湾个股：国泰金将筹资500亿台币进行海外并购与成立中国子行

路透台北3月18日 - 台湾大型金控--国泰金控 周二称，将筹资500亿台币以进行海外并购与成立中国子行。

国泰金总经理李长庚是在今日举行的业绩说明会中表达上述说法。

国泰金已在上周五公告，董事会通过上限500亿台币的长期资金筹资案，同时通过旗下子公司国泰世华银行与上海浦东发展银行 签署的合作备忘录，加强双方金融业务交流与合作，加速开创两岸金融商机。

国泰金控今日收涨0.91%，报44.35台币；表现优于台股加权指数 的涨幅0.37%。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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