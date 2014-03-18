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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 15:11 BJT

东欧情势：普京将签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯

普京周一签署法令，“批准俄罗斯联邦与克里米亚共和国之间的条约草案，将克里米亚共和国纳入俄罗斯联邦。”

该法令是在周末公投后将克里米亚纳入俄罗斯的系列举措之一。乌克兰与西方国家均谴责周末公投不合法。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋/艾茂林)
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