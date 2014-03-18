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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 15:13 BJT

国际油市：布兰特原油价格小升到106美元上方，因投资者逢低买入

“美国最初的制裁限于少数几个俄罗斯和乌克兰官员，这减轻了对能源市场供应产生重大干扰的担忧，”ANZ Research在周二的报告中称。

0611GMT，布兰特原油期货 上涨0.28美元至每桶106.52美元，上日跌1.97美元，结算价报106.24美元。周一5月布兰特原油一度跌至106.16美元，为近月合约自2月6日以来的最低点。

美国原油期货 跌0.08美元至98.0美元，上日结算价下跌0.81美元，报98.08美元。

辉立期货驻新加坡的投资分析师Tan Chee Tat称，布兰特原油此前在海外市场跌至近期交投区间105-110美元区间的低端，逢低买入盘必然会出现。

几乎没有迹象显示克里米亚的公投会引发大范围暴力事件，油市焦点转向全球供给充沛和对需求前景疲软的担忧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/田建华; 审校 高琦/王翔琼/张若琪)
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