《全球主要央行动态》--3月20日

以下所列为上周四下午至本周四(3月13日-3月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。在结束为期两天的政策会议之后，美联储放弃了原来关于未来利率前景的指引。美联储利用利率指引帮助公众预期何时会最终开始升息。叶伦在其担任美联储主席的首次新闻发布会上强调，利率将维持低位一段时间，只会逐步调高，最终即便经济恢复健康，因金融危机造成长期创伤，届时利率也会低于正常水平“一段时期”。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美国楼市目前看来已走上了“可持续复苏”的道路。美国楼市上涨以及之后的崩跌令美国经济从上次衰退中复苏的进度是数十年来最慢的。

**中国**

中国人民银行称，授权中国外汇交易中心在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易。中国外汇交易中心公告自3月19日起在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易，公告指出，将在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元即期询价交易，具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在开展人民币对新西兰元直接交易，并实行直接交易做市商制度。

中国人民银行宣布自3月17日起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

中国人民银行支付结算司副司长周金黄称，央行日前下发了关于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等业务意见函，对支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品和条码（二维码）支付等面对面支付服务暂停。

中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文称，从金融工具性质看，货币市场基金的流动性接近银行存款。在中国，余额宝类基金产品将绝大部分资金投向银行协议存款更使其具有存款特性。因此，货币市场基金也与存款一样面临流动性风险、涉及货币创造等问题。对货币市场基金实施准备金管理可以以其存放银行的款项为标的。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。德拉吉在维也纳发表演说时指出，目前通缩风险“相当有限”，不过，通胀保持低位时间越长，通缩风险出现的可能性就越高。

欧洲央行月报称，意大利迄今未能实施欧盟执委会要求的预算削减，其必须采取行动削减庞大的公共债务。央行月报重申，将维持高度宽松的货币政策，在必要时将采取进一步行动。

**英国**

会议记录显示，英国央行决策官员在3月5-6日会议上认为，英国经济复苏正在扩大，但距离可以持续的程度还有一段路程。英国央行货币政策委员会(MPC)的九名官员再度点名提到英镑进一步走强情况，但并未直接表达关切。另外，对于英国就业市场闲置产能程度，委员间亦看法分歧。

英国央行进行人事大调整，任命两位新的副总裁和一位首席经济学家，其中最引人注目的当属国际货币基金组织官员夏菲克(Nemat Shafik)担任央行副总裁，负责市场和银行事务，这是2010年以来政策决策层中的首位女性。布罗德班特迄今仍是货币政策委员会(MPC)外部委员，将晋升为负责货币政策的副总裁。负责金融稳定事务的执行理事霍尔丹(Andy Haldane)与首席经济学家戴尔互换职位。

英国央行总裁卡尼表示，央行将不急于动用政策工具来应对与楼市不断增强相关的风险。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦重申，日本经济有望达成2%的通胀目标，表示相信大约一年前实施的大规模刺激政策会有效果。

央行2月17-18日会议纪录显示，委员们同意经济和物价情况符合其预期。委员们并同意，下个月调高消费税并不会让经济悖离常轨，海外经济所构成的风险则已消退。

日本央行审议委员佐藤健裕称，与1997年调高消费税时相比，日本经济抵御消费税上调冲击的能力已有提高，暗示他认为暂时无需进一步加大货币刺激政策。

**韩国**

知情消息人士对路透表示，韩国央行和韩国金融监督管理局(FSS)正对四家外资银行进行检查，当局担心这些银行的人民币存款激增可能带来潜在风险。截至2月底，韩国当地居民的人民币存款额达到相当于76.2亿美元的规模，六个月前为3.1亿美元，因中资银行在海外积极筹资，应对国内信贷趋紧的情况。但路透联系央行和FSS时，它们均拒绝置评。

韩国央行下任央行总裁提名人--李柱烈(Lee Ju-yeol)强调，需要改善与金融市场的沟通，这实际上承认了外界对于韩国央行可信度的广泛批评。他在谈到央行去年5月意外降息时称“我想存在沟通问题。”

**俄罗斯**

俄罗斯央行表示，该国不会实施资本管控，这一表态缓解了外界的担忧。自乌克兰克里米亚地区被俄罗斯攫取后，资本加速流出俄罗斯，外界原本担心该国可能实施资本管制以遏制这一趋势。

俄罗斯央行在例行会议后维持指标利率不变，称近期无意降息。

**其他央行**

根据澳洲央行公布的3月4日会议记录，央行认为近期经济动态强化了央行关于利率在未来一段时期内仍可维持在低位的观点。央行指消费和住房市场回升，被就业市场仍然低迷和薪资增速缓慢的影响所抵消。

台湾央行首度对台湾人民币业务释出更多讯息，称台商在台湾跨境贸易结算使用人民币的比率仍低，鼓励台商将业务从香港移回台湾。但在鼓励台湾发展人民币业务的同时，亦呼吁控管风险，不过也称中国人民币已有市场化趋势。

加拿大央行总裁波洛兹暗示，加国首季经济成长可能放缓，2月通胀也将走低。不过，他预计随着时间的推移，这两项指标未来的趋势都将逐步改善。

香港文汇报周四的报导称，今年9月任期届满的香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖获得续任，为期五年。

新加坡金融管理局公布的一份调查显示，受访分析师预计新加坡经济在2014年的增长速度可能比三个月前预估的略低，而核心通胀率料略高。

菲律宾央行表示，尽管通胀依然可控，但维持利率稳定的空间正在缩窄。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......