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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 15:54 BJT

马航事件：中国已动用20颗卫星用于搜寻失联飞机

路透北京3月18日 - 中国周二表示，其已调用了20颗卫星用于搜寻失联的马航班机。

中国外交部新闻发言人洪磊在每日例行新闻发布会上做上述表示。

今日稍早中国官方媒体称，中国已开始在本国领域搜寻马航失联航班。

在失踪了一个多星期后，仍未发现失联航班的踪迹，但调查人员人为，飞机是被机上某个谙熟飞机和商业航空技能的人驾往其它地区。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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