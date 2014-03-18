更新版 1-台湾个股：国泰金将筹资500亿台币进行海外并购与成立中国子行

(新增更多公司方说法)

路透台北3月18日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周二称，日前董事会决议筹资500亿台币，以谋求持续扩张版图，包括计画在大陆筹设子行，也在其他地方寻找扩张购并的机会。

国泰金总经理李长庚是在今日举行的业绩说明会中表达上述说法。

“这次提案增资500亿台币，其中子行设立估计金额约30亿人民币，就占了150亿台币，孩还包括在大陆寻找策略投资伙伴及东南亚的并购机会。”国泰金控副总经理李伟正称。

国泰世华银行大陆布局稳健，李伟正指出，上海闵行支行已于3月正式开业，上海自贸区之行及青岛分行预计年中开业，并计画设立第三家分行于深圳分行，并已向金管会递件申请中国上海子行。

一位金管会不愿具名官员表示，国泰金已递件申请将上海分行升格子行，由于为首例台资银行大陆分行升格子行的个案，所以审阅资料比较多，暂难预估最快此案通过时程。

此外，国泰金控依旧去年营收推估金融营业税由2%调高至5%的影响数约14.7亿台币。

国泰金已在上周五公告，董事会通过上限500亿台币的长期资金筹资案，同时通过旗下子公司国泰世华银行与上海浦东发展银行 签署的合作备忘录，加强双方金融业务交流与合作，加速开创两岸金融商机。

**国泰金积极布局资产管理公司**

国泰金控旗下国泰康利资产管理公司，是由国泰金及私募基金Aquiline转投资的美国Conning合资成立的资产管理公司，双方持股各半，同时国泰金并持有美国Conning9.9%股权。

“当初计画跟Conning一起发展亚洲业务，如果Conning退场，会去评估把conning吃下来!”李长庚首次公开表态说。

他也称，今年计划增资的500亿台币额度，并没有包括收购Conning股权，要等Conning要释出股权再说。

**乐观看待台股投资**

截至去年底，国泰人寿可运用资金增至3.65兆(万亿)台币，其中海内外股票占比达14.3%，国泰人寿相关投资主管认为，去年有加码海内外股票今年对股票投资的看法并不悲观，还是有些上档空间，不过去年欧美股市上档幅度都非常大，今年配置倾向机动区间操作。

“以现在的持股比例，(股票投资)还是有点点空间可以增加。”他说。

至于国寿海内外债券占比则至55.3%，海外收益率可达5.7%，台湾债券收益率则仅1.9%，国寿副总经理林昭廷坦言，仍将持续增加国外债券投资，而现金部位比重已降至3.8%，其中担保放款增多成为去年现金去化有效管道。

不动产投资认列部分，林昭廷指出，今年仍将按月收回不动产增值特别准备共100亿台币；投资用不动产的后续衡量将评估以公允价值入帐。