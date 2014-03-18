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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 16:47 BJT

《综述》普京藐视西方制裁，签署命令将克里米亚纳入俄罗斯

普京一再指责推翻亚努科维奇上台的乌克兰新领导人未能保护俄语裔免受乌克兰民族主义者的暴力袭击。乌克兰政府则指责俄罗斯在东部俄语区挑衅，为军事干预寻找藉口。

西方国家向俄罗斯施压，要求组建一个国际“联络小组”来调停克里米亚危机，俄方做出的响应是，提议建立一个国际“支持小组”。“支持小组”将推动乌克兰承认克里米亚公投结果，并敦促乌克兰在克里米亚退出后制定要求该国在政治和军事上保持中立的新宪法。

西方外交人士称俄罗斯的部分提议有协商空间，但乌克兰临时总统已拒绝接受国土被并吞。

俄乌政府之间一项迫切的问题是乌克兰军事基地控制权转移。即使俄罗斯否认除了为黑海舰队租借的设施之外没有在当地部署军队，但实际上有许多基地是遭俄军包围甚至掌控。

国际文传电讯社周一还报导称，克里米亚议会发言人表示，在克里米亚地区的乌克兰军事力量将被解散，但相关人员仍可以留在当地。(完) (编译 李春喜/杜明霞/朱晓军/李婷仪 审校 石冠兰/蔡美珍/徐文焰)
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