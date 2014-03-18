《综述》普京藐视西方制裁，签署命令将克里米亚纳入俄罗斯

《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
普京一再指责推翻亚努科维奇上台的乌克兰新领导人未能保护俄语裔免受乌克兰民族主义者的暴力袭击。乌克兰政府则指责俄罗斯在东部俄语区挑衅，为军事干预寻找藉口。
西方国家向俄罗斯施压，要求组建一个国际“联络小组”来调停克里米亚危机，俄方做出的响应是，提议建立一个国际“支持小组”。“支持小组”将推动乌克兰承认克里米亚公投结果，并敦促乌克兰在克里米亚退出后制定要求该国在政治和军事上保持中立的新宪法。
西方外交人士称俄罗斯的部分提议有协商空间，但乌克兰临时总统已拒绝接受国土被并吞。
俄乌政府之间一项迫切的问题是乌克兰军事基地控制权转移。即使俄罗斯否认除了为黑海舰队租借的设施之外没有在当地部署军队，但实际上有许多基地是遭俄军包围甚至掌控。
国际文传电讯社周一还报导称，克里米亚议会发言人表示，在克里米亚地区的乌克兰军事力量将被解散，但相关人员仍可以留在当地。(完) (编译 李春喜/杜明霞/朱晓军/李婷仪 审校 石冠兰/蔡美珍/徐文焰)
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================