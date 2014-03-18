重温稿-《中国新债预测》进出口行一年和五年债需求料一般，定位接近二级

* 招标品种：进出口行一年固息债/五年固息增发债
* 招标时间：周三(19日)10:00-11:00
* 招标金额：一年至多70亿元/五年增发至多60亿元
* 预测区间：4.48%-4.70%；5.20%-5.40%
* 预测均值：4.57%；5.30%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海3月18日 - 中国进出口银行周三将招标发行两期固息债，含一年及五年，以及六个月期贴现债。路透调查显示，近期资金面渐显收紧之势，现券亦跟随趋弱，预计明日新债需求一般，定位接近二级市场。
市场人士认为，季末将至以及央行公开市场的正回购力度不减，都令最近资金面的不确定性上升，今日国开债的投标结果即反映了机构的心态转向谨慎。
“今天央行（公开市场）的回笼使得大家放松的预期落空，口行估计明天利率也会高一些，”北京一大型券商分析师称。
银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。
国家开发银行 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")，中短期品种定位与预期相近，而七年和10年期则定位偏高，现券近两日调整压力渐重，在短期走势不明的情况下，机构投标时心态较谨慎。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一年和五年期品种收益率分别为4.5831%和5.2853%。
进出口行明日同时还将发行不超过60亿元的六个月期贴现债券。
明日三期新债具体发行条款如下：
第19期 第20期 第21期
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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 60亿元
期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息
（今年第三期增发）
招标时间 3月19日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一价格中标
（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月20日 3月24日 3月25日/1月28日
分销期 3月19日至3月20日 3月19日-3月24日 3月19日-3月25日
上市日 3月24日 3月26日 3月31日
基本承销额 无
发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
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(发稿 边竞； 审校 黄凯)