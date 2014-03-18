重发-《路透晚报》--3月18日日间新闻摘要（国际版）

(因技术原因重发，内文无变化)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--普京签署命令将克里米亚纳入俄罗斯

俄罗斯总统普京周二宣布，俄罗斯将推进将克里米亚纳入的进程。普京签署命令“批准俄罗斯联邦与克里米亚共和国之间的条约草案，将克里米亚共和国纳入俄罗斯联邦。”命令显示，(俄罗斯)总统将与克里米亚俄方扶持的领导人签署协议，但未给出具体日期。克里米亚领导人目前在莫斯科，要求并入俄罗斯。

--澳洲央行会议记录：预期一段时期内利率仍可维持在低位

澳洲央行称，近期经济动态强化了央行关于利率在未来一段时期内仍可维持在低位的观点。央行指消费和住房市场回升，被就业市场仍然低迷和薪资增速缓慢的影响所抵消。澳洲央行在3月4日政策会议记录中还表示，虽然迄今澳元下滑有助于经济实现平衡增长，但从历史标准来看，澳元汇率仍然高企。

--中国商务部公布1-2月FDI同比增逾10%，应理性看待人民币汇率波动

中国商务部周二公布数据显示，1-2月实际使用外资金额193.1亿美元，同比增长10.44%；其中服务业使用外资106.06亿美元，同比增长25.5%，在总量中占比54.9%；制造业吸收外资70.19亿美元，同比下降6%，在总量中占比36.3%。

而针对近期人民币汇率出现贬值，商务部新闻发言人沈丹阳表示，应该将其放在人民币汇改的大背景下，以更加理性的态度来看待，不应过度解读。

--德国法院料将确认欧元区纾困基金为合法

德国宪法法院周二料将确认把欧元区纾困基金视为合法，前提是议会有足够的监督。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)曾表示，对于7,000亿欧元(9,750亿美元)的欧洲稳定机制(ESM)，他有十足把握不会被裁定为不合法。专家们则认为，法院不太可能做出与初裁相左的裁定。

--独家：汇率波动导致美国企业去年第四季损失60亿美元营收

汇率风险管理咨询公司FiREapps表示，外汇市场波动令总部设在美国的跨国公司去年第四季损失将近60亿美元营收，比第三季上升39%。去年第四季汇率波动对每股盈余(EPS)的平均冲击为0.03美元，与上一季相同。FiREapps表示，由于主要大型跨国公司外汇管理目标通常是对EPS的冲击不得超过0.01美元，因此0.03美元是很大的影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数自六周低点反弹收高，受助于乌克兰局势稍缓

日本股市周二反弹，受美股上涨鼓舞，因乌克兰即将发生军事冲突的威胁得到缓解，而且美国数据向好。日经指数收升0.9%至14,411.27点，自周一触及的六周收盘低点反弹， 但较3月7日高点15,300左右仍然下跌近6%。东证股价指数涨1%至1,165.94点。JPX-日经400指数上扬0.9%。交易量创今年最低之一。

--中国股市：沪综指小幅收升，金融、地产股表现疲弱

中国股市沪综指小幅收升。今日周期类股和中小个股的跷跷板效应再现，金融、地产股表现疲弱。分析师指出，短时间再出利空的可能不大，目前市场仍属于盘整时期。沪综指收报2,025.196点，涨1.523点或0.08%；上证A股今日成交额835亿元人民币，上日为719亿元。

--香港股市：收高，受腾讯控股和力宝涨势提振

香港股市收高，权重股腾讯控股领涨，但投资者态度谨慎，因对中国今年经济增速仍有疑虑。恒生指数收盘上涨0.5%至21,583.5点，此前曾连跌四日。恒生国企指数收高0.1%。

--汇市：中国人民币重拾跌势，日圆全线上扬

中国人民币兑美元下跌，有更多迹象显示，中国经济放缓和企业高负债等问题正在成为今年市场的大事件。过去一个月里，人民币跌幅已经超过2.3%。周末中国政府扩大波动区间后，人民币即告下挫。人民币兑美元下跌0.2%至6.1761元。但亚洲时段大部分的交投活动是针对日圆。人民币兑日圆下跌约0.5%至16.425。日圆兑美元升0.4%，报101.35。

--国际油市：布兰特原油价格小升到106美元上方，因投资者逢低买入

布兰特原油升至每桶106美元以上，因在该指标合约上日下跌近2美元之后，逢低买盘涌入市场。目前看来，乌克兰危机似乎不会对俄罗斯原油供应造成什么影响。0854GMT，布兰特原油期上涨0.27美元，报106.51美元。美国原油期货上涨0.14美元至98.22美元。

--金属期市：伦铜创一周高点，受助于空头回补

伦敦期铜升至一周高点，因克里米亚紧张局势稍缓，推动投资者买入风险资产，并引发了空头回补。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度上涨至每吨6,570美元，是3月11日后最高水平，0912GMT时，铜价交投在6,468美元，下滑0.18%。

--全球金市：美国期金下跌1%，美联储会议前夕市场心态谨慎

美国期金下跌约1%，徘徊在上日所及六个月高点下方，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前前心态谨慎，但围绕克里米亚的紧张氛围为跌势提供缓冲。0856GMT，现货金报每盎司1,360.06美元。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率跌向四年低点，稍晚将回购公债