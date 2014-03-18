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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 16:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受代客交易卖盘打压

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* 英镑/美元下跌逼近1.6587美元，据指是受代客交易的英镑卖盘打压

* 1.6587为周五低点。停止单在1.6585下方

* 企业并购消息亦压抑英镑(沃达丰收购Ono)

* 1.6630(纽约尾盘低点)目前成为英镑阻力位(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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