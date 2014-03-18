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债券 | 2014年 3月 18日 星期二 16:57 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率跌向四年低点，稍晚将回购公债

许多市场人士都预计，葡萄牙将买回多达10亿欧元的公债，略低于上月的回购量13.2亿欧元。

葡萄牙两年期公债收益率 下滑13个基点至1.36%，10年期公债收益率 下滑5个基点至4.52%，逼近上周触及的四年低点。

“所有这些(买回操作)都是为了恢复市场信心，在当前动能的基础上继续巩固。”花旗分析师Peter Goves说道。

“整体看，基本面正在改善。我们已经看到一系列来自评级机构的正面讯息，所有人都在等待葡萄牙重返市场，并在今年晚些时候摆脱援助计划。对于葡萄牙而言是头号大事。”

欧盟和IMF对葡萄牙的780亿欧元援助计划将于5月到期，葡萄牙回购公债的举动被视作向外界发出信号，表明他们后续有能力凭借自身力量站稳。（完）

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍)
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