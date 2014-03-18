《全球汇市》中国人民币重拾跌势，日圆全线上扬

星展银行资深外汇分析师Philip Wee称，美元兑日圆的可能阻力位目前约在102.30日圆。
美元20日均线切入位目前大致位于102.30日圆附近，而100日均线切入位略高于该水平，在102.38日圆左右。
美元兑瑞郎 报0.8733，上周在电子交易平台(EBS)触及两年半低点0.8698，但此后反弹，因为投资者的避险情绪渐消。
美元指数报79.402，小幅弹离上周触及的四个月低点79.268。
投资者将关注今日稍晚出炉的美国消费者物价指数(CPI)和住房市场数据，以寻找美元可能走向的线索。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3913 1.3920 -0.05 +1.22 1.3745
美元/日圆 101.43 101.76 -0.32 -3.68 105.30
欧元/日圆 141.09 141.66 -0.40 -2.45 144.63
美元/瑞郎 0.8735 0.8732 +0.03 -2.16 0.8928
英镑/美元 1.6604 1.6633 -0.17 +0.29 1.6556
美元/加元 1.1048 1.1051 -0.03 +4.03 1.0620
澳元/美元 0.9071 0.9086 -0.17 +1.77 0.8913
新西兰元/美元 0.8559 0.8563 -0.05 +4.30 0.8206
欧元/瑞郎 1.2155 1.2154 +0.01 -0.95 1.2271
欧元/英镑 0.8379 0.8366 +0.16 +0.99 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8530 8.8425 +0.12 +0.06 8.8474
美元/挪威克朗 5.9617 5.9509 +0.18 -1.72 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/高琦/石冠兰/杜明霞/李婷仪 审校 蔡美珍/徐文焰)