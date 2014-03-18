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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 17:22 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透3月18日 - 以下为外汇市场分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元继续获得下档支撑，但需要升逾上周高点1.3970，才能进一步迈向1.4000水平。而1.4000仍是升向1.4200之前的关键心理关口；另一方面，只有回落至1.3810下方，才有可能跌破趋势线支撑位1.3770而再次跌向2月低位。

美元/日圆：过去两周在101.20日圆水准寻获支撑后，市场焦点依旧放在2月低位100.70/80。200日移动均值100.35仍是关键。美元需升破102.70/80走势才能回稳，并有望迈向103.30。

欧元/英镑：上周突破0.8350英镑创下年内高位的走势，很可能是形成双底逆转形态，并升向200日均值0.8430的首个迹象。目前支撑位在0.8320，在那下方则是0.8270/80支撑区域。

英镑/美元：只要英镑能守在1.6570上方，就不排除再次测试2月高位1.6820的可能性。若跌破1.6570，则很可能进一步滑向1.6480甚至1.6300。英镑需再度回到2月高点1.6820上方，才预示将进一步升向1.7000。只有收在1.7000之上，未来几周的走势才会对英镑今后的走向带来重大影响。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3912 1.3920 -0.06 +1.21 1.3745

美元/日圆 101.40 101.76 -0.35 -3.70 105.30

欧元/日圆 141.08 141.66 -0.41 -2.45 144.63

美元/瑞郎 0.8736 0.8732 +0.05 -2.15 0.8928

英镑/美元 1.6601 1.6633 -0.19 +0.27 1.6556

美元/加元 1.1046 1.1051 -0.05 +4.01 1.0620

澳元/美元 0.9068 0.9086 -0.20 +1.74 0.8913

新西兰元/美元 0.8553 0.8563 -0.12 +4.23 0.8206

欧元/瑞郎 1.2154 1.2154 +0.00 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.8378 0.8366 +0.14 +0.98 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8572 8.8425 +0.17 +0.11 8.8474

美元/挪威克朗 5.9634 5.9509 +0.21 -1.70 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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