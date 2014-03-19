《香港报摘》--其他报纸重要消息3月19日

* 明报：

--市传腾讯 与内地知名教育机构新东方，计划成立合资公司，拓展网上教育。由于腾讯QQ及微信用户，有不少学生用户，有分析认为腾讯可将庞大用户群「变现」，开拓更多盈利来源。

--根据花旗的调查，香港每10个人便有一个是百万富翁，但与此同时，据政府统计处及扶贫委员会的数据，2012年从事经济活动的贫穷人口(即在职贫穷人口)达53.75万人，以当年劳动人口378.5万人计算，在职贫穷率高达14%，即每10个劳动人口，便有超过一个属于贫穷。 * 星岛日报：

--和记电讯 旗下3香港，引入小米3手机，更推零机价促销，和电流动电讯董事总经理龙佩英表示，小米3手机初期订购阶段市场反应良好，但3香港并无热切宣传，希望保障足量供货，之后亦会推出小米品牌的电子配件。 * 苹果日报：

--人民币扩大波幅后连续第2日下滑，港元兑人币越换越平。东亚 指近两周客户兑人币需求已增长一至两成，星展（香港）则趁势推出，散客累计5天「换够」10万元人民币，送100港元稻香礼券的优惠。

--联想 公布收购「蚀大钱」的摩托罗拉手机业务后，股价一直低沉，主席杨元庆昨日趁来港出席股东特别大会，再为收购护航。他指完成收购后，其中一个最大好处是日后集团进入成熟市场可节省一大笔专利费。 * 东方日报：

--中煤能源 2013年盈利按年倒退57%。公司表示，随着近两年来大幅下跌，煤炭价格已经处于历史低位，继续下跌空间有限，预计今年国内煤价整体仍维持震荡走势。

--台湾富邦金控 旗下富邦香港去年信用卡发卡量及签帐额均录得增长，但该行指信用卡改革措施对其利息收入有影响，去年录得轻微跌幅。该行今年订下双位数字发卡量增长目标，未有计划增加信用卡手续费。 * 文汇报：

--内房龙头万科 带头减价出售北京、广州等一线城市项目，中国奥园 主席郭梓文表示，公司会视乎竞争环境而决定是否降价，暂未有减价卖楼计划。集团今年合约销售目标为150亿元人民币，较去年增加五成。

--联想主席兼行政总裁杨元庆表示，有信心可达成截至今年3月底止上个财年手机销售5,000万部的目标，期望年内完成与摩托罗拉整合，明年销量可翻倍至1亿部。 * 大公报：

--金蝶国际 主席及首席执行官徐少春表示，期望在2至3个月内推出互联网金融产品，协助企业使用智能手机时，以加快速查看企业资金余额，以及协助企业妥善理财。

--市传TCL集团 拟进军互联网手机，消息刺激TCL通讯 股价抽升至10.26港元新高。（完）