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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报3月19日

* 要闻版头条：

--两大股王腾讯 及银娱 今日公布业绩，腾讯近期大调整后，资金昨偷步炒业绩，亦有消息传出俄罗斯资金扫货，市场憧憬股王业绩佳撑起恒指 走势，夜期续升。 * 其他： 　　--调查指去年香港拥有流动资产达100万港元人数，按年升22%至73.2万人，创新高，占人口约10%。除股票升值令富翁致富外，人民币投资亦为主要财富来源。

--人民币持续走弱未损散户投资信心，建行亚洲推全城最高3.4厘1年期人民币定存，因受欢迎，决定将原昨日截止的优惠期延长，另续有中小行加息吸客。

--近月二手楼价趋跌，银行估价相继回落，过去近3个月10大屋苑估值均被下调，当中黄埔花园估价月内更连跌两次，累跌3%，但业界认为现时银行态度仍积极，未见估价不足情况。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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