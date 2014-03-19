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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:21 BJT

《香港报摘》--信报3月19日

* 要闻版头条：

--市场消息透露，今年香港另一大型新股、和黄 分拆屈臣氏集团上市的计划亦即将展开，屈臣氏最快于本周向港交所递交上市申请。据悉，屈臣氏计划在香港、伦敦及新加坡三地同步上市，其中香港及伦敦作第一上市，而新加坡则作第二上市。 * 其他： 　　--哈尔滨银行（新股代号： ）昨天突然取消投资者推介会，一度惹来市场揣测该行推迟上市计划，但该行董事长郭志文解释，取消投资者推介会只是管理层有事要处理，并重申该行将按照计划于今天起招股，每手入场费3,363.56港元，本月31日上市，集资最多100.68亿港元。

--内房股近期面临多项负面因素困扰，除人民币贬值或拖累资产价值下跌外，还因个别小型房企资不抵债或触发倒闭潮等；不过香港多间上市中小型房企似乎无惧市况，2014年销售目标大增三至五成。合景泰富 称有信心完成今年销售目标210亿元人民币，按年增长29%。

--地百货业面临的挑战日益趋增，金鹰商贸 主席王恒表示，受到电子商贸的冲击及肃贪政策收紧等不利因素，今明两年行业持续艰辛，公司将透过推进改革以及控制成本等，令未来2至3年能维持15亿元人民币的经营利润水平。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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