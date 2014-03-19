《香港报摘》--信报3月19日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 要闻版头条：
--市场消息透露，今年香港另一大型新股、和黄 分拆屈臣氏集团上市的计划亦即将展开，屈臣氏最快于本周向港交所递交上市申请。据悉，屈臣氏计划在香港、伦敦及新加坡三地同步上市，其中香港及伦敦作第一上市，而新加坡则作第二上市。 * 其他： --哈尔滨银行（新股代号： ）昨天突然取消投资者推介会，一度惹来市场揣测该行推迟上市计划，但该行董事长郭志文解释，取消投资者推介会只是管理层有事要处理，并重申该行将按照计划于今天起招股，每手入场费3,363.56港元，本月31日上市，集资最多100.68亿港元。
--内房股近期面临多项负面因素困扰，除人民币贬值或拖累资产价值下跌外，还因个别小型房企资不抵债或触发倒闭潮等；不过香港多间上市中小型房企似乎无惧市况，2014年销售目标大增三至五成。合景泰富 称有信心完成今年销售目标210亿元人民币，按年增长29%。
--地百货业面临的挑战日益趋增，金鹰商贸 主席王恒表示，受到电子商贸的冲击及肃贪政策收紧等不利因素，今明两年行业持续艰辛，公司将透过推进改革以及控制成本等，令未来2至3年能维持15亿元人民币的经营利润水平。（完）
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha