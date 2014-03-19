《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月19日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7662港元 ） 美股道琼工业指数 周二收高88.97点或0.55%，报16,336.19点，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰紧张局势可 能升级的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 150.010 0.48 21716 11.650 0.43 中国铝业 8.390 -0.36 32912 2.606 -0.14 中国移动 45.390 1.45 273717 70.502 1.15 中国人寿 40.220 1.85 74183 20.824 0.84 中石油 99.720 0.13 26019 7.744 0.71 中石化 85.310 -0.55 38565 6.625 0.08 汇丰控股 <HSBC.K 49.830 -0.22 1498204 77.398 0.32 中电信 41.270 0.63 21136 3.205 0.47 中国联通 11.980 1.27 140579 9.304 0.91 兖州煤业 6.800 -1.45 43534 5.281 0.78 华能国际 35.540 6.03 27978 6.900 -1.14 南方航空 16.430 1.11 31779 2.552 2.08 东方航空 16.600 -2.47 8801 2.578 -1.59 中芯国际 4.000 3.63 59481 0.621 0.21（完）
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha