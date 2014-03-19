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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月19日

路透香港3月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7662港元      ）
                                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收高88.97点或0.55%，报16,336.19点，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰紧张局势可
 能升级的忧虑。
                                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       150.010    0.48      21716            11.650       0.43
 中国铝业                       8.390   -0.36      32912             2.606      -0.14
 中国移动                      45.390    1.45     273717            70.502       1.15
 中国人寿                      40.220    1.85      74183            20.824       0.84
 中石油                        99.720    0.13      26019             7.744       0.71
 中石化                        85.310   -0.55      38565             6.625       0.08
 汇丰控股            <HSBC.K   49.830   -0.22    1498204            77.398       0.32
 中电信                        41.270    0.63      21136             3.205       0.47
 中国联通                      11.980    1.27     140579             9.304       0.91
 兖州煤业                       6.800   -1.45      43534             5.281       0.78
 华能国际                      35.540    6.03      27978             6.900      -1.14
 南方航空                      16.430    1.11      31779             2.552       2.08
 东方航空                      16.600   -2.47       8801             2.578      -1.59
 中芯国际                       4.000    3.63      59481             0.621       0.21（完）
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