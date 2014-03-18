投行观点：中国房地产业已过度投资，三四线城市风险尤高--野村

路透北京3月18日 - 国际投行野村在最新报告中对中国房地产业发出警示，认为中国房地产已投资过剩，三四线城市风险尤其高，成为中国经济面临的最大风险。

“之所以强调2014年的房地产风险，因为我们认为中国房地产业在经历长达十年的繁荣后，目前开始面临结构性供应过剩的问题。”野村经济学家张智威等在报告中称。

报告称，去年三四线城市（除一线和24个二线城市以外）住宅在建面积占到总量的67%。市场并未完全意识到这一风险，一部分是因为这些城市可获得的数据有限，另一方面是一线城市楼市热可能对误导了部分投资者。

野村对中国房地产的担忧，主要基于以下理由，一是库存不断增加，该投行估计城镇居民人均住宅建筑面积到2013年底达到37平方米，日本和英国则分别为35和33平米。如果以此趋势发展，人均面积到2017年会达到51平米。

二是中国劳动力人口开始下降，城镇化放缓。中国劳动力人口2012年开始下降，而且应会进一步收缩。此外，宏观因素也可能引发房地产市场的调整，包括利率上升，资本账户开放，房地产税推行以及反腐败活动。

野村指出，从2013年数据看，房地产业已成为中国经济增长的支柱，占GDP的16%，固定资产投资的33%，贷款余额的20%，新增贷款的26%，政府收入的39%。如果房地产急剧放缓，很难找到替代方式支持经济增长。

而且若房地产市场剧烈调整，应对政策也未必立竿见影。当前地方债和影子银行问题令人关注，但不太可能在今年引发系统性风险，政府可以对违约信托产品施以援手、展期债务。但若房地产投资急剧放缓，政策放松可能达不到很好的效果，因为地产业本身面临结构性过剩问题。

从今年前两月数据看，中国房地产增速放缓，1-2月商品房销售面积和销售额分别同比下降0.1%和3.7%，新开工面积同比降幅达27.4%，而房价涨幅也持续缩窄，周二上午公布的2月70个大中城市新建住宅销售价格同比升幅回落至8.7%。

市场对房地产市场回调的担忧也有所加剧。浙江省奉化市政府消息人士周二对路透表示，当地开发商兴润置业欠债数十亿元人民币，处于破产边缘，公司负责人因涉嫌非法集资被拘留。证实了此前国内媒体的报导。 (完)