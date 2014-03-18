中国债市：即期流动性趋收敛推涨IRS，人民币弱势对短期资金预期不利

路透北京3月18日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二续涨。市场人士表示，央行公开市场单日大额净回笼超出市场预期，流动性趋收敛推动基准资金利率上探，加之人民币近日的弱象也让短期资金预期不乐观，IRS利率随现券一二级同步走高。

“IRS连着涨，公开市场(正回购)回笼了1,000，说明政策态度没变，就别幻想什么放松了；回购利率在往上抬，下午资金确实也不好借，就做做反弹咯，”上海一银行交易员称。

他进一步指出，提前做多的同时，继续关注经济数据和央行公开市场所影响的流动性变化；经济后期存趋弱的可能，IRS曲线或趋平。

香港一基金投资经理亦称，人民币汇率走弱等无益国内资金面，加之季末因素来袭，IRS基准资金利率或不似先前那般低启；近期人民币的走势是疲，但断言短期走贬或为时过早。

央行公开市场本周二单日净回笼650亿元人民币，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。市场人士表示，央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控，以引导货币市场利率处于合意水平，在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥。

银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。[ID:ID:nL3S0MF0HA]

中国2月新增外汇占款较1月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5829/3.6779 4.2575/4.3363 4.4000/4.4809 4.5275/4.6129 4.5000/4.7734

上日 3.3650/3.4625 4.0875/4.1775 4.2675/4.3525 4.4050/4.5000 4.3992/4.6742

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变动 +0.2179/+0.2154 +0.1700/+0.1588 +0.1325/+0.1284 +0.1225/+0.1129 +0.1008/+0.0992

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。