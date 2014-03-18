《中国债市每日综述》资金谨慎预期推升现券收益率及IRS，趋势性行情难觅

* 现券收益率掉头走升,IRS则升幅明显

* 正回购回笼量未减，机构流动性谨慎预期升温

* 现券短期趋势性行情难觅，关注焦点不脱资金利率

路透上海3月18日 - 中国银行间现券市场周二现券收益率小幅走升，IRS则涨幅进一步加剧。交易员称，在本周公开市场到期量缩减的情况下，央行正回购仍旧维持千亿操作规模，且资金利率亦现走升苗头，令机构对未来流动性谨慎情绪升温，现券一改前几日交投暖意，抛压显现。

他们并指出，市场情绪仍较为脆弱，未来流动性状况仍旧是关注焦点，趋势性行情暂时难觅。

“金融债，三、五年期的收益率上的比较明显，国债是长端上行明显一些，短债成交不多”广发银行交易员吴思捷称，“正回购引起的，资金面的确有收紧的迹象了，市场由此判断未来资金面会收紧。”

央行公开市场今日进行了1,000亿元人民币的28天期正回购操作，规模与上周同期相同，利率则持平于4.0%。不过本周正回购到期量仅为780亿元，较上周的1,600亿元减少过半。

他并认为，今日招标的国开新债结果，亦令二级市场金融债承压，后市流动性变化是关键，不过核心还是看央行的态度。

国家开发银行 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")，中短期品种定位与预期相近，而七年和10年期则定位偏高，现券近两日调整压力渐重，在短期走势不明的情况下，机构投标时心态较谨慎。

华南一银行交易员表示，资金利率稍微上去点，做交易(盘)的就迅速逃离了，也很正常，不过短期的现券市场还难言有趋势性行情，先看看明日10年国债招标结果。

对于IRS走势，吴思捷并透露，IRS个别品种涨幅超10基点，repo1Y昨天4.18%，今天最高到4.33%，表明机构对未来资金面预期并不乐观。

剩余期限约6.83年的固息国债140003券 最新成交收益率4.34%，上日尾盘为4.3000%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.600元，较上日结算价跌0.252元，或0.27%。

**千亿元正回购令主要回购利率普涨**

中国银行间市场银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。

交易员称，出于未来外汇占款增量可能继续回落，以及周四央行回笼力度还会较大等担忧，机构谨慎心态渐起。

上海一银行交易员称，“借钱多起来了，不像之前(供给特别多)，要多问几家才能借到。”

而在2月外汇占款公布后，北京一银行交易员指出，从绝对水平来看，七天期回购加权利率仍处于去年下半年以来低位，但随着外汇占款增量可能回落等预期的增加，季末前资金价格有望逐步反弹，但幅度还要看周四公开市场正回购操作规模等直接影响因素。

路透根据中国央行周二公布的数据计算，2月全部金融机构新增外汇占款1,282亿元，创五个月新低，亦明显低于前月的4,374亿元。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

华南一银行交易员表示，若周四公开市场操作力度不减，资金市场可能因此承压。从谨慎方面考虑，其所在机构已有减少资金缺口，增加借入长期资金等准备。

北京时间16:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0612 1.8564 +20.48

七天 2.8867 2.6568 +22.99

14天 2.8695 2.6634 +20.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 2.5050 -50.50

七天 2.5250 2.5200 +0.50

14天 3.1500 2.8350 +31.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0600 1.9000 +16.00

七天 2.8800 2.6700 +21.00

14天 2.8000 2.7300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 2.0500 1.8690 +18.10

七天 2.8800 2.6710 +20.90

三个月 5.5000 5.5000 +0.00