欧洲已公布经济指标--2014/3/18

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.7 f +0.8 f +2.7 f 德国 第四季 +0.4 f +0.3 f +1.3% f 法国 第四季 +0.3% p 持平 r -- 意大利 第四季 +0.1% f -0.1% r -0.9% f 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.6 +0.4 +1.9 德国 2月 +0.5 f -0.6 f +1.2 f 法国(HICP) 2月 +0.6 -0.6 f +1.1 意大利(HICP) 2月 -0.3 f -2.1 f +0.4 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 +0.3 u 持平 u-f +0.9 u 德国 1月 -0.1 p +0.1 r -1.1 p 法国 1月 -0.6 p +0.2 r -1.2 p 意大利 1月 -0.2 p -0.1 r -1.5 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 10-12月 7.2 7.1 德国 2月 6.8 @ 6.8 r 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 1月 12.9 @ 12.7 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作