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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 17:41 BJT

欧洲金融：德国宪法法院确认欧元区ESM援助基金合法性

路透德国卡尔斯鲁厄3月18日 - 德国宪法法院周二确认了欧元区援助基金的合法性，支持2012年债务危机顶点时的初步裁决。当年的裁决为欧洲稳定机制(ESM)提供初步的批准。

德国宪法法院重申，只要议会下院对ESM拥有足够的监管，7,000亿欧元(9,750亿美元)的援助基金并不侵犯联邦议院对预算的决定权。

“尽管负起连带责任，但德国联邦议院的预算自主权受到了充分保护，”法院声明称。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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