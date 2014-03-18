版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 17:30 BJT

两岸金融：台湾金管会将开放银行可销售大陆地区发行的金银币

路透台北3月18日 - 台湾金管会周二称，将于近日修正发布银行办理黄金业务原则， 开放银行可销售大陆地区发行的金银币。

金管会新闻稿并指出，鉴于“海峡两岸货币清算合作备忘录”完成签署后，台湾银行业已可办理人民币相关业务，且大陆地区的金银铸币目前亦已可合法输入台湾销售，本次放宽银行可销售大陆地区发行的金银币。

此外，金管会表示，将增订客户权益保障相关事项，包括银行应让客户确实了解商品所涉风险及费用；银行应于网站或营业场所即时揭露黄金报价，以利客户评估损益。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐