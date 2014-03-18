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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 17:55 BJT

中国外汇：银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易--央行

路透北京3月18日 - 中国人民银行周二称，授权中国外汇交易中心在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易。

央行新闻稿称，在市场原则的基础上开展人民币对新西兰元直接交易，有利于形成人民币对新西兰元直接汇率，降低经济主体汇兑成本。

此外可以促进人民币与新西兰元在双边贸易和投资中的使用，有利于加强两国金融合作，支持中新之间不断发展的经济金融关系。

（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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