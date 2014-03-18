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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 17:56 BJT

英国金融：财政部任命两位新的英国央行副总裁

路透伦敦3月18日 - 英国财政部周二任命了两位新的英国央行副总裁，分别是货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特和国际货币基金组织(IMF)官员Nemat Shafik。

布罗德班特将在7月1日接任宾恩的央行副总裁职位，而Shafik则从8月1日起担任主管市场和银行业务的央行副总裁这一新设职位。

两位副总裁都将进入英国央行制定利率的MPC，其中Shafik接替央行主管市场的理事费希尔的席位。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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