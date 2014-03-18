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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 18:07 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元跌至近三个月低点，因传闻沃达丰并购资金外流

欧元/英镑 小升0.1%至0.8385，触及12月27日以来的最高位。由于有更多的投资者预期欧洲央行将维持货币政策不变，除非是物价压力急剧下滑。

另一方面，在英国本周公布预算案和就业报告之前，投资者也避免建立英镑仓位。

英镑/美元 下跌0.2%至1.6600，已经连续两周走弱。技术分析师称若英镑跌破3月14日低点1.6568美元，则近期料进一步下行。（完）

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