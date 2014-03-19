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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:14 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超3.5亿台币

路透台北3月19日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      8.50     12.00        -3.50
     票券业      4.00      1.50        +2.50
     证券业      8.50      7.50        +1.00
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