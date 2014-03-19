《综述》人民币扩波幅后连跌三日，监管层和市场互探底线

* 人民币即期贬至6.20附近的近一年低位

* 短线走向不明，下半年仍可能重返升值

* 市场和监管层在互动中寻找新的平衡

路透北京3月19日 - 中国人民币汇率连跌三日突破五个整数关口，这就是市场对中国央行放宽浮动幅度新政的反应。而面对复杂的经济环境和改变中的市场规则，市场和监管层在互相试探彼此能容忍的底线，以寻求新的平衡点。

尽管市场对新政出台后短线贬值有所预期，但人民币中间价 波动不足30个点子的同时，即期汇价 三天内最大跌逾500点仍令投资者动容。市场客盘的观望情绪渐浓，汇市短线走向仍在迷雾之中。

“扩波幅以后市场的规则跟以前不一样了，有一部分不坚定的资金已经出场，以前的游戏规则不太适应，风险会比较大，所以市场处于观望期。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。

人民币兑美元周三盘中最低触及6.2040元，为2013年4月9日以来的最低点。离岸人民币即期 近三天最大跌幅也超过400点。此前央行自于周一起将人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

华东一城商行交易员也表示，“这几天看着数字往下跳，波幅有时候都超过1%了，看不懂，...大家都比较谨慎，仓位也都不重。”

多数市场人士认为，人民币汇市三日就跌破6.20元关键整数关口，料已达到监管层阶段性价格目标，市场亦将稍事休整。

“现在还看不到这一波贬值的底在哪里，现在突破了6.20，应该会停一下吧。...但下半年应该还会升，年底升破6.0。”一外资行交易员称

的确，从目前的市场情势难以判断短期人民币汇率的走势，但按照以往的规律，二季度起，随着中国外贸活动回升，出口转暖以及中国经济逐步企稳，人民币汇率贬值走势将趋于弱化，并在下半年重返升值通道。

“当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望。”上海一股份制银行交易主管针对汇价跌破6.20如此评论。

交易员并指出，这几天市场中尽管有中资大行大额购汇，但疑似干预的迹象不是很明显，央行会否伴随汇率扩波幅政策的同时放松日间波动管理或者改革中间价制度都值得关注。

**波动放大，交易谨慎**

人民币汇率波幅放宽政策意味着市场规则出现改变，无论是企业、银行还是监管层都需要时间来消化这一新政的影响。

谢亚轩就指出，扩大波幅本身会使汇率走势在市场中产生不同的预期，推动不同的市场主体改变以往的策略，根据自己的需求和判断来持有、卖出外汇。

“做为金融机构来讲，能够更充分地利用波动空间的扩大，从而发展更多的衍生产品，帮助企业个人规避汇率风险、进行投机投资。”他称。

新政实施三天以来，人民币汇率即期成交额并没有明显加大，而日内波动率大幅提高。三天来即期日内较中间价最大跌幅分别为0.8%、1.0%、1.1%，远超此前三个交易日的0.1%-0.3%。

客户的反应亦最为直接。前述城商行交易员指出，这几天该行结售汇的量明显减少了，周三结售汇的量甚至不足平时的一半，“企业也要观望一下，也不知道这次贬值的底究竟在哪里。”

而交易员也在尽力适应新规则带来的影响。新政后汇率波动幅度明显加大，交易员之前的交易做法显然需要改变。

“之前市场波动小，流动性好，我的头寸就可以拿的大一点，没关系，但现在大家考虑得多一些，...也不会轻易地激进交易，头寸会小一些。”该交易员称。

**贬值可能为阶段性走势**

无论是2月巨额贸易逆差、还是外汇占款大幅减少以及结售汇的情况，都在印证人民币2月中旬启动的一轮贬值相应的市场基础。而央行放宽汇率波幅引导市场预期更多是顺势而为之举。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，扩波幅政策引发人民币大幅下跌应该是阶段性的，但考虑到外围市场的风险动荡和中国经济下行压力等因素，此次人民币下跌的幅度和持续的时间或超过想象。

他解释称，在汇率波幅扩大后，将导致更多企业和个人处于担心汇率波动加大而增加持有一部分外汇，从而增加对外汇的需求，相当于一段时间内人民币汇率贬值将呈现一个自我实现这一过程，从而加大人民币的贬值幅度。

不过汇率走势最终还要看经济基本面。交易员认为，随着国际贸易活动的回升，人民币汇率的贬值走势到月底估计就会基本结束，下半年仍会回到升值通道中。

刘东亮指出，考虑到中国经济会继续以较快的速度增长，劳动生产率也将以较快的速度提高，贸易顺差的状态也仍将持续，因此从长期来看，人民币继续升值仍是大概率事件。

“在逐渐由市场决定汇率的条件下，汇率将会对宏观经济做出反应，有时甚至是激烈的反应，因此假如当中国经济表现出疲软信号时，人民币出现阶段性贬值并不奇怪。”刘东亮称。（完）