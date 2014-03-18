东南亚股市：泰国与印尼股市收跌，大盘超买促使投资者了结获利

路透曼谷3月18日 - 泰国和印尼股市周二下滑，因投资者在市场呈买超时锁定获利。其他股市大多限于区间波动，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周举行政策会议。
泰国股市尾盘出现的抛压令大盘回吐早先涨幅，推动指标综合股价指数 下滑0.3%。该指数14日相对强弱指标(RSI)收盘时报 67.6，稍早曾短暂升至70，说明市场呈超买。
印尼股市 下挫1.5%，延续周一的跌势。其14日RSI守在66.6，低于周一的76。
市场最近因投资者对选举的乐观情绪而上扬，推动指标股指接近年末目标位，引发投资者获利了结。
“在现阶段，我们认为出现一些获利卖压是有道理的，因为前方仍存在一些政治面阻力，”Bahana证券的研究主管Harry Su表示。
菲律宾股市 上涨1%，受助于投资者选择性买入部分大型股。新加坡股市 和马来西亚股市 收盘微升。越南股市 则在早盘上涨后，跌至平盘下方。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 406.52 -0.54 -0.13 +4.67 388.37
新加坡 3093.84 1.70 +0.05 -2.32 3167.43
马来西亚 1820.70 5.54 +0.31 -2.48 1866.96
泰国 1373.08 -4.02 -0.29 +5.73 1298.71
印尼 4805.61 -70.58 -1.45 +12.43 4274.18
菲律宾 6466.55 66.56 +1.04 +9.79 5889.83
越南 599.85 -0.51 -0.08 +18.87 504.63
(完)
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(编译 徐文焰；审校 李春喜)