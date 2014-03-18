修正-马来西亚期市：棕榈油期货连跌第六日，因天气疑虑缓解且需求趋弱

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
(更正：在标题中补上“棕榈油期货”)
路透吉隆坡3月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第六个交易日收低，此为今年以来的最长连跌时间，因市场对干旱天气的忧虑缓解，而且最大几个消费国需求趋弱继续带来压力。
“天气压力缓解，本月棕榈油产量应会更高一些，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“出口尚未回暖...(3月)前15天的出口量大幅下降。”
船货检验机构报告称，马来西亚棕榈油在3月上半月的出口量较前月下降21%，因主要食用油买家印度和中国的需求趋疲。
马来西亚指标6月棕榈油期货 微跌0.2%至每吨2,736马币(林吉特)，盘中一度升至2,760马币，但在午后回吐涨幅。
成交量为50,203口，远高于35,000口的平均值。
指标棕榈油价格在3月11日曾升至18个月高位2,916马币，但此后回落，并继续下跌五日，因市场担心价格涨势将令需求转向其他植物油。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作