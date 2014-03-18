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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 21:21 BJT

修正-马来西亚期市：棕榈油期货连跌第六日，因天气疑虑缓解且需求趋弱

(更正：在标题中补上“棕榈油期货”)

路透吉隆坡3月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第六个交易日收低，此为今年以来的最长连跌时间，因市场对干旱天气的忧虑缓解，而且最大几个消费国需求趋弱继续带来压力。

“天气压力缓解，本月棕榈油产量应会更高一些，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“出口尚未回暖...(3月)前15天的出口量大幅下降。”

船货检验机构报告称，马来西亚棕榈油在3月上半月的出口量较前月下降21%，因主要食用油买家印度和中国的需求趋疲。

马来西亚指标6月棕榈油期货 微跌0.2%至每吨2,736马币(林吉特)，盘中一度升至2,760马币，但在午后回吐涨幅。

成交量为50,203口，远高于35,000口的平均值。

指标棕榈油价格在3月11日曾升至18个月高位2,916马币，但此后回落，并继续下跌五日，因市场担心价格涨势将令需求转向其他植物油。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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