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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 20:10 BJT

全球金融市场：俄美股市上涨，因俄总统普京称不想让乌克兰进一步分裂

路透莫斯科3月18日 - 俄罗斯股市扩大涨幅至2%，此前总统普京表示不想让乌克兰进一步分裂。

美国股指期货也转跌为升，触及日内高点。(完)
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