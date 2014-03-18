重温稿-中国金融：余额宝收益率会续降，将增加债券类配置比例--天弘基金

* 余额宝未来收益率将继续下降，

* 下一步将增加现金比例以应对可能的赎回

* 正面看待对可能出台的监管规定

路透北京3月18日 - 管理中国最大闲钱理财产品余额宝的天弘基金周二称，余额宝挂钩基金的收益率预计还将继续下降，下一步将增加现金比例，以应对可能出现的赎回，同时将增加债券的配置。

天弘基金固定收益部基金经理王登峰对记者表示，预计今年二季度末资金价格将有所回升，而到三季度又会是一个流动性相对比较宽松的时候，四季度资金价格则又转为回升。

“自去年年底以来，余额宝的整个收益都在下降...（未来）收益率还会继续下降。”王登峰说，其认为探究回落的原因要先看此前为何收益率一度走高。

他指出，去年12月及今年1月份，受年底及春节因素影响，银行间流动性非常紧张，资金价格升至相对高位，“但这种高是种不正常的状态”。随着春节后现金回流银行体系等，且一季度是流动性传统相对比较宽松的时期，资金利率有所下行。

天弘基金网站显示，3月18日天弘余额宝-增利宝货币基金七天年化收益率为5.5550%，明显不及今年1月1日6.7400%的收益率水平。

虽然收益率回落，但天弘基金对客户看起来还是很有信心，王登峰表示，今年用户数不会下降，“这也体现了这个产品的生命力，就算在这么严酷的情况下，大家还是选择余额宝”。

据他透露，目前余额宝客户的数量为8,100万。此前公布数据显示，截止1月中，其客户数为4,900万。

天弘基金副总经理周晓明亦表示，余额宝目前仍是净申购状态。

余额宝是中国最大第三方支付平台--支付宝与天弘基金于2013年6月合作推出的产品。支付宝是中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 旗下公司。

**适当减少存款配置**

据余额宝公布的信息，余额宝90%以上的资金投资于协议存款，4-5%用于债券投资，余下为活期存款。

王登峰表示，90%以上的资金都是放在协议存款上面， 也是不得以而为之。“我们做过一个测算，就是把目前中国我们能买的短期货币产品全部买光，也不足以支撑余额宝一家的资产配置，所以没办法，只能配置存款。”

他表示，未来的投资管理将适当减少存款的配置，减少的原因之一是实现多元化。此外，目前情况下存款相对于短期债券配置，其收益相对缺乏优势，所以将会增加债券类的配置。

不过王登峰称，增加债券配置比例，对收益率并不会有明显影响。余额宝配置的债券对信用风险要求非常严格，首先国债金融债等利率债这些都是无风险债券；信用债要求主体评级在AA+以上的企业；对期限要求是不能超过三个月。

余额宝此前宣布，1月中旬其规模已突破2,500亿元人民币，与之挂钩的增利宝货币基金亦成为全国最大基金，在全球货币基金中排名第14位。

在谈到如何管理如此大规模的基金的风险时，王登峰多次谈到大数据分析带来的有效帮助。周晓明亦表示，未来大数据对投资管理将可带来更多好处，不仅是货币基金产品，也可扩展至权益类产品。

周晓明称，大数据对客户的分析，可大大提高基金经理每一天投资管理的精准性。大数据不仅可以显示一个月内客户申购和赎回的趋势，更可以让基金经理在每天的盘中，了解几个时点上的基金申购和赎回的情况。

“大数据分析，有助于基金经理把投资做的更加精细、头寸留的更加精确，一方面足够保障，另一方面又减少了现金闲置造成的浪费。”周晓明说。

不过周晓明亦表示，目前金融理财产品对于互联网带来的大数据应用仍非常初级，未来应用的空间很广，可利用大数据分析设计出更多的金融产品。

**正面理解可能出台的监管规定**

中国央行行长周小川本月稍早曾表示，对余额宝等金融产品肯定不会取缔，过去没有严密的监管政策，未来有些政策会更完善一些。

而据新华网周一报导，近日央行下发《支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿，拟要求个人支付账户转账单笔不超过1,000元，年累计不能超过1万元。业内人士表示，意见稿若落地，余额宝的转入转出将受到较大的限制，将大大降低余额宝的吸引力。

周晓明表示目前关于监管机构将严控网络支付的各种说法，都未必是将实际出台的政策。

“如果出一些监管的措施，我们更愿意从正面去理解。不愿意认为这是部门之间的利益之争，谁动了谁的奶酪之类的。”周晓明说。

周晓明表示，互联网金融业务的复杂性增强，影响面也扩大了，监管层更多从安全层面来说，从保护客户利益角度来说，要加强监管。监管层从各个视角加强监管，也有利于帮助互联网金融产品控制风险。

支付宝周二晚间发布新闻稿称，基于其对政策的理解和跟监管部门的沟通，支付宝快捷支付用户申购和赎回余额宝，现在和未来都不会受到任何影响。

他认为，实际上目前中国货币市场基金的整体规模，与银行的存款相比，仍非常小，在规模上对银行不会造成任何冲击。