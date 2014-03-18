版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 20:26 BJT

投行观点：高盛将E-House China 投资评级从坚定买入降为买入--Theflyonthewall.com

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐