表格：美国2月CPI较上年同期上涨1.1%，核心CPI升1.6%

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
路透3月18日 - 美国劳工部周二公布：
* 2月民间部门每周平均实质所得持平(预估为下降0.1%)
* 2月CPI较上年同期上涨1.1%(预估为上涨1.2%)
* 2月核心CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)
* 2月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)
* 2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
2月 1月 14年2月/13年2月
整体CPI 0.1 0.1 1.1
扣除食品和能源 0.1 0.1 1.6
能源 -0.5 0.6 -2.5
食品饮料 0.4 0.1 1.4
食品 0.4 0.1 1.4
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
2月 1月 前值 14年2月/13年2月
百分比变动(%) 持平 0.1 0.1 0.2(完) (编译 徐文焰；审校 李春喜)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作