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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 20:44 BJT

表格：美国2月CPI较上年同期上涨1.1%，核心CPI升1.6%

路透3月18日 - 美国劳工部周二公布：

* 2月民间部门每周平均实质所得持平(预估为下降0.1%)

* 2月CPI较上年同期上涨1.1%(预估为上涨1.2%)

* 2月核心CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)

* 2月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)

* 2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

2月 1月 14年2月/13年2月

整体CPI 0.1 0.1 1.1

扣除食品和能源 0.1 0.1 1.6

能源 -0.5 0.6 -2.5

食品饮料 0.4 0.1 1.4

食品 0.4 0.1 1.4

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

2月 1月 前值 14年2月/13年2月

百分比变动(%) 持平 0.1 0.1 0.2(完) (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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