美国各类经济指标总览--2014/3/18

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国劳工部周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)。2月核心CPI较前月上涨0.1%(预估 为上涨0.1%)。2月民间部门每周平均实质所得持平(预估为下降0.1%)。 美国商务部公布，2月房屋开工下降0.2%，2月建筑许可增长7.7%； 2月房屋开工年率为90.7万户(预估为91.0万户 )，2月建筑许可年率为101.8万户(预估为96.0万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (2月) 6.6 (1月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (2月) 增加12.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (2月) +0.2 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 实质所得(%) 持平 (2月) +0.1 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季修正值) +1.3 (第四季初值) 零售销售(%) +0.3 (2月) -0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差391.0 (2月) 逆差389.8 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.6 (2月) -0.2 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.5 (3月8日当周) 32.4 (3月1日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,935 (2月) 赤字104.2 (1月) 领先指标(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) 持平 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加137 (1月) 增加159 (12月修正值) 企业库存(%) +0.4 (1月) +0.5 (12月) 建筑支出(%) +0.1 (1月) +1.5 (12月修正值) 消费者信心 78.1 (2月) 79.4 (1月修正值) 房屋开工(万户) 90.7 (2月) 90.9 (1月修正值) 建筑许可(万户) 101.8 (2月) 94.5 (1月修正值) 成屋销售(万户) 462 (1月) 487 (12月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (1月) －2.0 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (1月) -4.2 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 51.6 (2月) 54.0 (1月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (2月) 51.3 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (1月) +0.4 (12月修正值) 进口物价(%) +0.9 (2月) +0.4 (1月修正值) 出口物价(%) +0.6 (2月) +0.2 (1月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作