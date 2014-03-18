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债券 | 2014年 3月 18日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%，投标倍数为4.27

路透华盛顿3月18日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.055 低值 0.040 投资 0.061

价格/得标 价格 99.995333 高值得标比率 36.39% 投标倍数 4.27 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,587,600 总投标 149,473,602,600 竞争性投标得标 34,758,662,500 非竞争性投标得标 206,264,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/20 到期日 2014/04/17 CUSIP码 912796CH0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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