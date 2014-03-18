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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 06:06 BJT

新西兰数据：第四季实际经常账赤字为14.3亿新西兰元，预估为14.1亿

路透惠灵顿3月19日 - 新西兰统计局周三公布，第四季经常帐赤字收窄至约两年来最低，因出口增加提振贸易盈余。

第四季实际经常帐赤字为14.3亿新西兰元。

新西兰截至12月31日的年度经常帐赤字为75.5亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)3.4%。

路透调查的分析师预估为第四季赤字14.1亿新西兰元，预估年度数据为赤字74.1亿，相当于GDP的3.3%。

经季节调整后的经常帐赤字为8.37亿新西兰元，为逾三年来最小。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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