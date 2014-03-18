英国金融市场：英镑/欧元跌至近三个月低点，传言并购交易令资金流入欧元

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
路透伦敦3月18日 - 英镑兑欧元周二跌至近三个月低点，因传言英国电信集团沃达丰收购一欧洲企业将带动资金流入欧元。
英镑兑美元下滑至一个月低位，料将录得一周来最大单日跌幅，且英镑显示出自去年中开始上涨以来将稍作喘息的迹象。
本月人们开始怀疑英镑的强劲走势，很多分析师称英镑已经充分消化了英国经济好转以及明年升息等因素。
英镑在本季受到支撑，在沃达丰 以1,300亿美元出售其美国业务的股份后，这项跨国并购交易带动资金流入英镑，沃达丰周一表示同意以100亿美元收购西班牙最大有线电视运营商Ono，这宗交易将很可能导致资金流出英镑。
欧元兑英镑 小升0.2%至0.8390英镑，触及12月27日以来最高。多头认为英镑目标位为12月25日峰值0.8394英镑，升穿这水平将驱动欧元升至12月中来最高。
欧元逐步上涨，因投资者愈发预期欧洲央行将维持货币政策不变，除非是物价压力急剧下降。
另一方面，在本周英国公布预算案和就业数据前，投资人很可能不愿持有英镑头寸。
英镑兑美元 下跌0.5%，至1.6552美元。在周三英国就业数据公布前，投资人持谨慎态度。
在英国就业数据和预算案公布前，英债无甚变动。1440 GMT，10年期英债 收益率持平在2.69%，远高于上周五触及的11日低位2.642%。
英债和德债收益率差微幅收窄，至略低于111个基点，稍早低见110.4个基点，此为3月6日来首见水平。
上周路透对一级交易商进行的调查显示，交易商预期英国债务管理局(DMO)周三在预算案公布后表示，2014-15财政年度发售的英债规模将为1,505亿英镑(2,505亿美元)，不及本财政年度发债规模1,537亿英镑。(完)
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以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作