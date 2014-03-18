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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 00:11 BJT

加拿大经济：央行总裁波洛兹预计首季经济成长放缓，2月通胀回落

路透渥太华3月18日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二暗示，加国首季经济成长可能放缓，2月通胀也将走低。不过，他预计随着时间的推移，这两项指标未来的趋势都将逐步改善。

波洛兹预计，今后两年加拿大经济成长约2.5%。但他警告称，长期增长受限，不仅仅因为金融危机造成的影响，还包括人口结构等因素，尤其是婴儿潮一代人退休，以及他们倾向于将省下的钱投入房地产，而不是诸如股票等能产生收益的资产。

他表示，短期来看，“近期数据暗示，首季成长将较为疲弱。看似这主要归因于异常天气，但还需要一些更深入的分析。”

在1月的报告中，央行预计首季成长年率为2.5%，不及第四季的2.9%。多数分析师现预计，首季成长远低于2.5%。

他在谈到通胀时表示，多数分析师预计本周五公布的数据将显示，2月通胀回落，因2013年2月价格大幅攀升。今年1月通胀跳升至1.5%。

波洛兹事先准备好的讲稿指出，“不考虑短期波动性，看似通胀仍将在1.2%左右，增减0.1或0.2个百分点。”
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