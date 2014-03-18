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债券 | 2014年 3月 19日 星期三 01:55 BJT

欧元债市：希腊公债收益率下跌，因希腊将获得下一笔救助资金

* 希腊公债收益率延续近期跌势

* 葡萄牙买回5,000万欧元2015年到期的公债

路透伦敦3月18日 - 希腊公债收益率周二大跌，此前希腊和国际金主在经过一段长时间协商后达成交易，希腊将获得下一笔紧急贷款。

希腊和欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)磋商了六个月，就希腊必须推行的经济改革作为获取下一批救助资金的条件达成交易。

希腊10年期公债 收益率下滑19个基点，至6.86%，30年期公债 收益率跌17个基点，报6.70%。

“贷款问题得到解决，令人鼓舞。”ICAP策略师Philip Tyson说。

垃圾评级的葡萄牙公债收益率也骤降，因葡萄牙回购了5,000万欧元2015年到期公债，规模低于预期。葡萄牙回购公债目的是加强投资人对该国在市场筹资的能力的信心，葡萄牙将在今年结束救助计划。

这次回购规模远低于上月回购的13.2亿欧元2014年10月和2015年10月到期公债。

葡萄牙10年期公债 收益率跌10个基点，报4.47%，伸手可及上周触及的四年低位。

其他欧元区公债收益率也微幅下跌，此前德国宪法法院确认了欧元区援助基金的合法性，支持2012年债务危机顶点时的初步裁决。当年的裁决为欧洲稳定机制(ESM)提供初步的批准。 (完)

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