欧元债市：希腊公债收益率下跌，因希腊将获得下一笔救助资金

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
* 希腊公债收益率延续近期跌势
* 葡萄牙买回5,000万欧元2015年到期的公债
路透伦敦3月18日 - 希腊公债收益率周二大跌，此前希腊和国际金主在经过一段长时间协商后达成交易，希腊将获得下一笔紧急贷款。
希腊和欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)磋商了六个月，就希腊必须推行的经济改革作为获取下一批救助资金的条件达成交易。
希腊10年期公债 收益率下滑19个基点，至6.86%，30年期公债 收益率跌17个基点，报6.70%。
“贷款问题得到解决，令人鼓舞。”ICAP策略师Philip Tyson说。
垃圾评级的葡萄牙公债收益率也骤降，因葡萄牙回购了5,000万欧元2015年到期公债，规模低于预期。葡萄牙回购公债目的是加强投资人对该国在市场筹资的能力的信心，葡萄牙将在今年结束救助计划。
这次回购规模远低于上月回购的13.2亿欧元2014年10月和2015年10月到期公债。
葡萄牙10年期公债 收益率跌10个基点，报4.47%，伸手可及上周触及的四年低位。
其他欧元区公债收益率也微幅下跌，此前德国宪法法院确认了欧元区援助基金的合法性，支持2012年债务危机顶点时的初步裁决。当年的裁决为欧洲稳定机制(ESM)提供初步的批准。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作